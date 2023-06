Gmg Lisbona: incontro dei giovani di Piemone e Valle D’Aosta

La pastorale giovanile di Piemonte e Valle D’Aosta ha organizzato per domani a Venaria la ‘festa dei partenti’ a cui parteciperanno 4.320 giovani in partenza per la giornata mondale della gioventù di Lisbona

“Receive the crown!” (“Ricevi la corona!”). Questo il tema della Festa dei partenti per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona organizzata per domenica 18 giugno dalla Pastorale giovanile di Piemonte e Valle d’Aosta. Dalle Regione ecclesiastica saranno 4.320 i pellegrini che parteciperanno all’evento portoghese: per alcuni di loro l’esperienza in terra lusitana inizierà il 24 luglio con il gemellaggio, altri vivranno l’intera settimana a Lisbona, altri ancora si aggiungeranno per il solo weekend conclusivo.

Domenica, ad ospitare la festa, sarà la Reggia di Venaria Reale, con un evento che li coinvolgerà dalle 19 alle 22.30 e nel corso del quale riceveranno il mandato da parte dei vescovi diocesani della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta.

Don Luca Ramello: “Ogni partecipante potrà condividere i desideri che porta nel cuore”

“La Festa dei partenti – ha spiegato don Luca Ramello, incaricato regionale della Pastorale giovanile – si svolgerà in tre tempi: un libero percorso tra arte, cultura e danza; la cena con animazione musicale e la suggestiva preghiera finale nei Giardini della Reggia, con la presenza del Grande Coro Hope”. “Ogni partecipante – ha proseguito – potrà condividere le attese, le domande e i desideri che porta nel cuore. Nella serata molte saranno le occasioni di incontro, confronto e preghiera, per un momento breve ma intenso, che segnerà la partenza ufficiale verso Lisbona”.

