Cresce abuso di alcol negli adolescenti: la preoccupazione dell’Oms

Il rapporto dell’Oms Europa

Oltre la metà dei quindicenni in Europa (57%) ha sperimentato l’alcol e 1 su 5 ha recentemente utilizzato le e-cig. Preoccupa anche l’utilizzo di cannabis da parte del 12% dei giovani, in leggero calo rispetto al 14% del 2018. Emerge da un ultimo rapporto dell’Oms/Europa su un campione di 280mila adolescenti intervistati. Quello che si delinea, avverte l’Oms, e “un quadro preoccupante del consumo di sostanze da parte degli adolescenti”, con una “riduzione del divario di genere nell’uso di sostanze”.

Le conseguenze

Le conseguenze a lungo termine di queste tendenze, afferma l’Organizzazione mondiale della sanità, “sono significative e i politici non possono permettersi di ignorare tali risultati allarmanti”. L’alcol è la sostanza consumata più frequentemente, con il 57% dei quindicenni intervistati che l’ha provata almeno una volta e quasi 4 su 10 (37%) indicano di aver consumato alcol negli ultimi 30 giorni. Circa 1 adolescente su 10 (9%) di tutte le fasce d’età ha sperimentato un significativo stato di ubriachezza – essendo stato ubriaco almeno due volte – nel corso della sua vita, un tasso che sale in modo allarmante dal 5% all’età di 13 anni al 20% all’età di 15 anni, “dimostrando una tendenza in aumento nell’abuso di alcol tra i giovani”.

Fonte Ansa