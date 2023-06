Nell’Uganda occidentale, al confine con il Congo, dei terroristi islamici hanno preso di mira una scuola e ucciso almeno venticinque persone tra cui bambini

Almeno 25 i morti

Almeno 25 persone sono morte in un “attacco terroristico” contro una scuola nell’Uganda occidentale, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia del Paese dell’Africa orientale.

L’attacco si è verificato nell’Uganda occidentale, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. “Finora, 25 corpi sono stati trovati nella scuola e trasferiti all’ospedale di Bwera”, ha detto il portavoce della polizia Fred Enanga, riferendosi all'”attacco terroristico” avvenuto durante la notte. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. Il portavoce ha detto che le Forze democratiche armate (Adf), una milizia islamista che ha giurato fedeltà all’Isis con sede nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, ha attaccato una scuola secondaria vicino a Bwera dove “un dormitorio è stato dato alle fiamme e un negozio di alimentari è stato saccheggiato “.

I ribelli sono fuggiti

Tra le vittime anche diversi allievi, alcuni dei quali risultano ancora dispersi. Esercito e polizia stanno cercando gli aggressori, fuggiti in direzione del parco nazionale dei Virunga, oltre il confine con il Congo. Originariamente principalmente ribelli ugandesi musulmani, le Adf sono radicate dalla metà degli anni ’90 nella parte orientale della Rdc, dove si ritiene che abbiano massacrato migliaia di civili. Hanno giurato fedeltà nel 2019 all’Isis, che li presenta come il suo ramo in Africa centrale, e sono anche accusati di attacchi jihadisti sul suolo ugandese. Questo non è il primo attacco a una scuola in Uganda attribuito alle Adf. Nel giugno 1998, 80 studenti sono stati bruciati vivi nei loro dormitori in un attacco dell’Adf al Kichwamba Technical Institute vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Oltre 100 studenti sono stati rapiti. Gli Stati Uniti hanno offerto all’inizio di marzo una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per qualsiasi informazione che possa portare al suo leader Musa Baluku.

Fonte: Ansa