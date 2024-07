La memoria come lascito del pontificato di papa Giovanni. A dieci anni dalla canonizzazione di San Giovanni XXIII, Villa Torreggiani omaggia il Papa Buono con una straordinaria mostra. Ricca di eccezionali testimonianze inedite, cimeli e memorie appartenuti a Papa Roncalli. A cura di Emanuele Roncalli, giornalista, saggista e pronipote di San Giovanni XXIII e Michele Torreggiani, giornalista e presidente del Museo Nazionale di Storia Patria. La manifestazione si tiene fino al 31 dicembre nei saloni della prestigiosa residenza di Rezzato (Brescia). L’esposizione intende focalizzarsi su tre aspetti della vita di Angelo Giuseppe Roncalli, il Papa del Concilio, della Pacem in Terris e della carezza ai bambini. Villa Torreggiani a Treponti di Rezzato costituisce un monumento storico. Dopo essere stata per anni un complesso militare, nel 1882 fu trasformata in villa su progetto della Famiglia Massardi. Incaricata anche della costruzione dell’Altare della Patria a Roma. E’ dunque attorno al periodo militare di Angelo Giuseppe Roncalli che si snoda anzitutto la mostra. Che vede esposta per la prima volta l’Uniforme della Croce Rossa Italiana ed alcuni oggetti a destinazione religiosa, donatigli dai soldati feriti sotto le Sue cure.

L’impronta di Giovanni