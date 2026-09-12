San Maurillo di Angers, Vescovo e patrono di Angers. Milano, 364 ca – Angers (Francia), 13/09/453. Maurilio si reca in Francia attraverso la fama di Martino di Tours, che lo ordina sacerdote e lo invia nelle campagne a diffondere la fede in Cristo (a quel tempo il cristianesimo è soprattutto diffuso nelle città, mentre le campagne sono quasi completamente scristianizzate).

La sua attività di apostolo ebbe notevole successo, tanto che molti cristiani provenienti da Angers – comune francese nel dipartimento del Maine e Loira – gli proposero di diventare vescovo della loro città. Maurilio assunse l’incarico e, per circa trent’anni, rimase a capo della diocesi.

Morte

Maurilio muore ad Angers. Viene sepolto in una chiesa dedicata alla Vergine, in seguito a lui intitolata. Dopo la demolizione della chiesa, parte delle sue spoglie vengono disperse. Alcune sue reliquie sono ancora venerate nella cattedrale di Angers.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi