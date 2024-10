Omaggio ai professori uccisi dal terrorismo islamista in Francia

In Francia, scuole osservano un minuto di silenzio per Samuel Paty e Dominique Bernard, professori uccisi in attentati terroristici. Il premier Barnier parteciperà a una cerimonia in loro onore

Oggi, nelle scuole francesi, gli studenti rendono omaggio a Samuel Paty e Dominique Bernard, due professori assassinati in attentati terroristici nel 2020 e nel 2023. Un minuto di silenzio sarà osservato per ricordare il loro impegno contro l’ignoranza e il fanatismo. Il premier Michel Barnier, accompagnato dalla ministra dell’Educazione Anne Genetet, parteciperà a una cerimonia nella scuola dove insegnava Paty. Entrambi i docenti sono stati uccisi da islamisti radicalizzati per aver trasmesso valori di cittadinanza e conoscenza.

Gli studenti francesi rendono omaggio oggi nelle scuole di tutto il Paese alla memoria di Samuel Paty e Dominique Bernard, due professori assassinati in attentati terroristici da parte di islamisti radicalizzati nel 2020 e nel 2023. Ovunque, nelle scuole medie e nei licei di Francia, sarà osservato un minuto di silenzio “secondo gli orari e le modalità che gli insegnanti giudicheranno più appropriati”. L’iniziativa dello stato francese ha lo scopo dichiarato di “continuare” a “lottare contro l’ignoranza e il fanatismo”. Il premier, Michel Barnier, è atteso nel pomeriggio nella scuola del Bois d’Aulne, a Conflans-Sainte-Honorine, in banlieue di Parigi, dove insegnava Samuel Paty, il professore di 47 anni decapitato il 16 ottobre 2020 all’uscita dalla scuola da un fanatico islamista di origine cecena, Abdullakh Anzorov, per aver mostrato in classe vignette satiriche su Maometto.

Al fianco del primo ministro ci sarà la ministra dell’Educazione nazionale, Anne Genetet: insieme ricorderanno la figura del professor Paty, che insegnava storia e geografia nel liceo che dovrebbe essere ribattezzato prossimamente con il suo nome. Prima di essere ucciso dalla polizia, l’assassino del professor Paty aveva rivendicato il suo gesto rallegrandosi di aver “vendicato il profeta”. Il 13 ottobre 2023, il professor Dominique Bernard, di 57 anni, fu pugnalato a morte davanti alla scuola dove insegnava, da Mohammed Mogouchkov, un suo ex allievo finito negli schedari dei radicalizzati islamisti. In un messaggio su X, Barnier ha sottolineato ieri che “a 3 anni di intervallo, due professori sono morti sotto i colpi di terroristi islamisti. Insegnavano la storia di Francia, la conoscenza del mondo e l’amore per la nostra lingua. Trasmettevano ai loro allievi il gusto di imparare e lo spirito della cittadinanza. Non li dimenticheremo. E faremo tutto il possibile per proteggere i nostri insegnanti contro l’ignoranza e il fanatismo”.

Fonte: Ansa