Solidarietà per la Romagna

Di queste risorse, “1,3 milioni sono andati alla diocesi di Roma che li destina ad attività di beneficenza e un’altra quota viene impegnata per migliorare la qualità e la fruizione del bene. Stiamo lavorando ad esempio alla basilica di Nettuno”. Per quanto riguarda l’euro aggiuntivo, ha spiegato il ministro, “si è tenuto al Ministero un incontro con gli enti locali e il sindaco di Forlì. Perché il ministero si sta facendo carico non solo di ricostruire l’Archivio di Forlì ma anche di far nascere in un vecchio convento abbandonato un grande polo culturale finanziato dal Ministero che metterà insieme l’Archivio di Stato e l’Archivio comunale. E creerà spazi multimediali, biblioteche e sale cinematografiche per i giovani e spazi aperti al pubblico”.