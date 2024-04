Testimone di carità a un passo dalla beatificazione. In 46 anni di vita a Roma Francesca Lancellotti aiutò tante persone provate dalla vita con i suoi “singolari carismi”, ottenendo anche “eventi straordinari, come guarigioni fisiche e morali“. E trasformando la sua casa in “un punto di riferimento spirituale per la Capitale”. E’ morta il 4 settembre 2008 nell’ospedale San Giovanni: i funerali furono celebrati nella chiesa di Santo Spirito in Sassia “con molta partecipazione di popolo”. E’ fissata per sabato 11 maggio, nella Basilica papale di San Paolo fuori le mura, a Roma, la solenne cerimonia di lettura e consegna del decreto di venerabilità di Francesca Lancellotti, nata a Oppido Lucano (Potenza) il 7 luglio 1917 e morta nella Capitale il 4 settembre 2008. La cerimonia prevede la “presentazione delle virtù eroiche della venerabile” e una concelebrazione eucaristica alla quale parteciperà l’arcivescovo di Acerenza (Potenza), monsignor Francesco Sirufo. Successivamente, nella chiesa di Santa Maria ai Monti è prevista una preghiera sulla tomba della venerabile. Francesca Lancellotti manifestò fin da bambina una “spiccata devozione” alla Madonna venerata nel Santuario del Belvedere, a circa tre chilometri da Oppido, dove andava ogni giorno.

