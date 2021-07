L’appuntamento in diocesi è fissato per stasera, alle 20.30. Nello spazio all’aperto del centro pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli. In piazza Sant’Antonio. Con ingresso da retro ex seminario. E’ in programma il terzo appuntamento dell’”Agorà 2021-Germogli di creatività”. La rassegna di cultura e spiritualità promossa dalla diocesi di Termoli-Larino. Ospite dell’incontro-dibattito, aperto a tutti, sarà Rosanna Virgili.

Speranza e profezia

Biblista e scrittrice, Rosanna Virgili vive a Roma. E’ laureata in Filosofia all’Università di Urbino. In Teologia alla Pontificia Università Lateranense. E ha conseguito la licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. E’ docente di Esegesi all’Istituto Teologico Marchigiano (Pontificia Università Lateranense). Fra le sue pubblicazioni, Geremia, l’incendio e la speranza. La figura e il messaggio del profeta (EDB, Bologna 2010). Ezechiele. Il giorno dopo l’ultimo (EDB, Bologna 2000); Giustizia e fraternità. Beato oggi l’operatore di pace (Saronno 2002). Vostro giudice sarà la pace. Lectio divina su testi di Isaia (Paoline, Milano 2006). Le stanze dell’amore (Cittadella, Assisi 2009). Eros,puro, amabile, dolce (Cittadella, Assisi 2009). Su la maschera! Usi e abusi da Ester alla chirurgia estetica (Cittadella, Assisi 2010). La casa, spazio di tenerezza, misericordia e grazia (Ed. Immacolata, Borgonuovo di Sassomarconi 2010). La forza del cuore. Figure femminili nel Primo Testamento (Ed. Immacolata, Borgonuovo di Sassomarconi 2012). Il “no” di Elisabetta. Lettura di Lc 1-2 (Editrice Ancora, Milano 2013). I Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste, (Ancora, Milano 2015).

Diocesi social

L’intervento della biblista e scrittrice avrà come titolo “I fondamenti biblici di una Chiesa che si coniuga al noi”. Per partecipare è consigliata la prenotazione on line. Presenta il giornalista Fabrizio Occhionero. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social della diocesi. E su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo).

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.