Covid: 22 suore positive nell’istituto religioso di Torre Annunziata

Ventidue suore positive al Covid-19: focolaio nell’istituto religioso Covid: 22 suore positive nell’istituto religioso di Santa Maria Mazzarello delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Torre Annunziata di Torre Annunziata (in provincia di Napoli). A comunicare l’esito dei test all’amministrazione comunale della città vesuviana è stata l’Asl Napoli 3 Sud.

Sei suore positive sono ultra novantenni

Tra le suore contagiate, ce ne sono sei ultranovantenni, mentre le altre hanno tutte più di 80 anni: nessuna al momento presenta sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione e tutte sono state poste in isolamento nella struttura di via Cavour.

Le 22 suore positive rientrano tra i 31 nuovi casi di contagio segnalati dal sindaco Vincenzo Ascione relativi alle ultime 48 ore. Nello stesso lasso di tempo sono state registrate anche 41 guarigioni. Si attesta così a 338 il numero complessivo dei cittadini attualmente positivi, con 14 persone che risultano ricoverate.

Suore positive a San Giorgio a Cremano

Lo scorso ottobre era scoppiato un focolaio nella residenza per suore a San Giorgio a Cremano, sempre in provincia di Napoli e sempre sotto l’amministrazione dell’Asl Napoli 3 Sud. In totale, si sono contate 77 suore contagiate – la più anziana delle quali ha 103 anni – e 9 infermieri positivi che le hanno in cura.

In quella occasione, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, aveva fatto sapere di essere “in stretto contatto con l’Asl per organizzare il giusto sostegno alle sorelle che si trovano nella struttura”. Fino a ieri sera [18 ottobre, ndr] si contavano 70 positivi”. L’8 novembre, erano salite a 77 le consorelle positive, tutte – scriveva PositanoNews -fortunatamente in discrete condizioni di salute. Ad oggi, la situazione sembra essere rientrata.

