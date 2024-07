Spari in spiaggia: terrore a Torre Annunziata

Due uomini armati hanno fatto irruzione in un lido, probabilmente alla ricerca di un obiettivo. Dopo aver sparato in aria, si sono dati alla fuga

Attimi di paura a Torre Annunziata, dove uomini a volto coperto hanno fatto irruzione in uno stabilimento, aprendo il fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto ucciso o ferito. Secondo una prima ricostruzione, i killer erano in due e, probabilmente, stavano cercando qualcuno da eliminare. Non trovandolo, hanno creato il panico sparando in aria, per poi darsi alla fuga.

Paura a Torre Annunziata

Entrano nello stabilimento balneare con il volto coperto per uccidere, ma la loro missione di morte fallisce. Spari in aria prima di scappare via, seminando il panico. Ora è caccia all’uomo. È accaduto nel pomeriggio a Torre Annunziata, dove – da quanto trapelato finora, sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia – due persone si sarebbero presentate prima all’ingresso e poi sulla spiaggia alla ricerca del probabile obiettivo. A quanto pare però la possibile vittima non c’era o sarebbe comunque riuscita ad andare via prima che arrivassero i killer.

Fonte: Ansa