I social come terreno della comunicazione cristiana. Il saggio è

uscito nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Si intitola ”La comunicazione cristiana nei social” (edizione Apalós). Ed è il nuovo libro del giornalista. Collaboratore del Giornale di Sicilia. Redattore del settimanale Cammino. Direttore di Radio Una Voce Vicina in Blu. Segretario nazionale Ucsi . E tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Una riflessione che ci riporta alle parole di papa Francesco pronunciate nel 2014delle comunicazioni sociali. In quell’occasione il Pontefice esortava quanti si occupavano a vario titolo di comunicazione a creare una rete digitale di umanità. Non una rete di fili ma di persone.

Durante la pandemia, Di Salvo vede nascere il profilo social di Sabrina Fugazza, collaboratrice dell’Opera ”San Luigi Orione” della provincia di Pavia. La quale ha cercato di comunicare “in una maniera differente profondi temi spirituali e personali. Un nuovo modo di informare, di condividere qualcosa ma anche di consegnare messaggi al mondo degli internauti. La prossimità del messaggio, che diventa ”conquista per conquistare” l’altro, divenendo vicinanza e condivisione”. Ciò che colpisce Di Salvo è che Sabrina Fugazza, tramite Instagram, posta giornalmente non messaggi che mettono al centro la persona, cioè l’io. Ma messaggi con contenuti anche religiosi, legati ai diversi momenti della vita della chiesa e del mondo ecclesiale con una creatività tutta personale, in un percorso unico e propositivo nel suo genere”. Di Salvo sceglie 13 post tra i circa 4 mila di Sabrina Fugazza, da inserire nel libro, facendoli commentare a don Luca Roveda, agiografo della diocesi di Pavia. E a don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio comunicazione della CeSi e della diocesi di Acireale.

