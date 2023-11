Batte forte il cuore missionario del Brasile. A Manaus, al centro dell’Amazzonia, 1200 persone arrivate da tutto il Brasile hanno partecipato al quinto Congresso Missionario Nazionale. Il Continente Americano, evidenzia l’agenzia missionaria vaticana Fides, vanta una lunga tradizione di Congressi missionari. L’appuntamento di Manaus è stato vissuto dalla Chiesa brasiliana come momento preparatorio al sesto Congresso Missionario Americano (CAM6). In programma in Porto Rico dal 19 al 24 novembre. La “cinque giorni” brasiliana è stata coordinata dalle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Brasile. Insieme al Consiglio Missionario Nazionale. Con il sostegno dell’arcidiocesi di Manaus. Approfondire il tema della responsabilità delle Chiese locali nella “missio ad gentes” è stato il filo conduttore del Congresso. Il cui tema è stato “Vai! Dalla Chiesa locale fino ai confini del mondo”. Ed il motto ,“Cuori ardenti, piedi in cammino”, lo stesso che ha fatto da slogan all’appena trascorsa Giornata Missionaria Mondiale.

Brasile in missione

Conferenze, panel, workshop e gruppi tematici, celebrazioni eucaristiche e tempi di preghiera si sono alternati per cinque giorni alle visite missionarie alle comunità. I partecipanti sono stati accolti dalle famiglie dell’arcidiocesi di Manaus. E hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza missionaria locale. Esperienza già vissuta in una modalità molto coinvolgente dai 90 missionari di tutte le età, tra cui laici, sacerdoti e suore che hanno partecipato alla Settimana Missionaria. L’incontro ha preceduto il V Congresso Missionario Nazionale. E ha consentito di vivere a contatto con le comunità rurali e fluviali. Incontrando migranti, indigeni e senzatetto. Accogliere, ascoltare, illuminare, condividere, annunciare, inviare. Sono le cinque parole che hanno caratterizzato in ordine cronologico le giornate di Congresso. Il momento centrale è stato la conferenza quotidiana che ha cercato di approfondire la spiritualità missionaria. Attraverso la riflessione e il dialogo per rendere il convegno un’esperienza di vita del Vangelo.