Caldo record in Brasile: sensazione termica oltre i 62 gradi

Il Brasile sta vivendo una fortissima ondata di caldo che continuerà almeno per altri due giorni. La temperatura percepita, a causa dell'elevata umidità, è di oltre 60 gradi centigradi, un nuovo record per il Paese

Caldo record in Brasile, sensazione termica a 62,3 gradi a Rio di Janeiro , la più alta percepita da inizio rilevazioni. La sensazione termica, talvolta chiamata temperatura percepita, è un indicatore che descrive come la temperatura ambientale è percepita dagli esseri umani.

Durante le ondate di calore, la sensazione termica può risultare molto più elevata della temperatura effettiva perché entrano in gioco non solo la temperatura dell’aria, ma anche altri fattori ambientali come l’umidità e la velocità del vento.

Il livello più alto registrato nella città dal 2014

Rio de Janeiro ha segnato un nuovo record di sensazione termica, a 62,3 gradi, il livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni da parte di Alerta Rio. La rilevazione è stata fatta nel quartiere di Guaratiba. Il Brasile sta attraversando una nuova ondata di caldo soffocante e i meteorologi prevedono che il solleone continuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l’autunno nell’emisfero australe.

