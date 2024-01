grande bellezza” della città eterna ad anziani e Roma si sta preparando a diventare nell’Giubileo. Ma comprendiamo bene che, nella prospettiva che qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo. Si tratta piuttosto della testimonianza della comunità ecclesiale e civile– afferma papa Francesco-. Testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nella qualità etica e spirituale della convivenza. E allora la domanda si può formulare così. Stiamo operando, ciascuno nel proprio ambito. Affinché questa città sia segno di speranza per chi vi abita e per quanti la visitano?”. si sta preparando a diventare nell’ Anno Santo ‘città della speranza’? Tutti sappiamo che da tempo è in atto l’organizzazione del. Ma comprendiamo bene che, nellache qui assumiamo, non si tratta principalmente di questo. Si tratta piuttosto della testimonianza della– afferma papa Francesco-. Testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nelladella convivenza. E allora la domanda si può formulare così. Stiamo operando,. Affinché questa città sia segno diper chi vi abita e per quanti la visitano?”. L’impegno della Chiesa per rendere accessibile la “” della città eterna ad anziani e persone con disabilità.

Impegno della Chiesa