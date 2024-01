Sudan, Cavalletti (Caritas): “I civili stanno pagando il prezzo più alto della guerra”

Il 15 aprile 2023 ha segnato l’inizio di violenti scontri armati in Sudan tra le Forze armate sudanesi, fedeli al capo di stato maggiore del Paese, il generale Abdel Fattah al-Burhan, e le forze di supporto rapido guidate da Mohammed Hamdan Dagalo, finalizzate alla presa del potere e al sovvertimento delle istituzioni elette democraticamente. Purtroppo, ad oggi, le violenze si sono propagate in tutto il Paese, non accennano a diminuire e, a pagare il prezzo più alto di questo fuoco incrociato, è la popolazione civile, rimasta senza casa, beni di prima necessità e sovente costretta ad emigrare. Interris.it, in merito all’attuale situazione in Sudan e all’opera di supporto umanitario in corso, ha intervistato il dott. Fabrizio Cavalletti, responsabile dell’Ufficio Medio Oriente e Nord Africa di Caritas italiana.

L’intervista

Dott. Cavalletti, qual è l’attuale situazione in Sudan?

“In Sudan, attualmente, la situazione continua ad essere molto grave. Si sta verificando una crisi umanitaria molto severa, i cui numeri sono sempre stati molto imprecisi. La guerra in corso, purtroppo, non è raccontata o lo è pochissimo in quanto, per i giornalisti internazionali, non è possibile entrare in Sudan e, invece, quelli locali, hanno molti limiti nella loro possibilità di documentazione. Tutto ciò fa sì che, i dati inerenti alla crisi umanitaria in atto, siano approssimati per difetto. Gli ultimi aggiornamenti forniti dalle Nazioni Unite parlano di oltre 6,7 milioni di persone sfollate, di cui molti rifugiati in aree del paese ritenute più sicure e 1,4 milioni nei paesi vicini, in particolare nella Repubblica Centrafricana, in Ciad, Sud Sudan ed Egitto. Ciò significa che, allo stato attuale, il Sudan è il Paese con il maggior numero di sfollati interni al mondo. Il numero di vittime è molto incerto, si parla di più di 12 – 13 mila persone ma, questo numero, è sicuramente approssimato per difetto. Stanno emergendo delle foto satellitari, le quali dimostrerebbero che, in alcune aree del paese, come ad esempio nel Darfur occidentale, sono state praticate anche delle uccisioni di massa. La guerra in corso ha un grande impatto su tutto il Sudan che, già precedentemente, viveva una situazione non facile ed era un luogo di accoglienza per i paesi vicini che, a loro volta, vivono situazioni umanitarie non facili. 24 milioni di persone faticano a rispondere ai loro bisogni fondamentali e, le ultime stime, hanno sottolineato che, 18 milioni di persone, si trovano in condizioni di scarsità di cibo, di cui almeno 6 milioni in un frangente ancora più grave. Il conflitto ha danneggiato le strutture sanitarie esistenti, provocando una scarsità di accesso all’acqua e all’elettricità. Tutto ciò sta aumentando il rischio di epidemie e, in alcune aree, sono già stati riscontrati settemila casi di colera con centinaia di morti. La crisi è complessa, estremamente grave e poco raccontata”.

Come sta agendo Caritas per aiutare la popolazione civile nell’area?

“Caritas in questi paesi è presente attraverso le sue articolazioni locali ed estere. La rete di assistenza si è attivata subito dopo lo scoppio della guerra, pur in condizioni non facili, per fornire assistenza dal punto di vista umanitario con kit alimentari, materiale igienico, fornitura di acqua potabile e, ove possibile, con specifiche trivellazioni. In Ciad, nel campo dove siamo presenti, abbiamo realizzato numerose latrine, molto importanti per mantenere buone condizioni igieniche. Laddove sono presenti dei mercati, come il Sud Sudan, Etiopia e in alcune aree del Sudan, forniamo voucher per l’acquisto di beni di prima necessità. In Sud Sudan la Caritas sta sostenendo i rifugiati nel trasporto, aiutando le persone a trasferirsi nel viaggio e nelle loro contee di origine, da dove erano fuggiti molti anni fa a causa del conflitto in quel paese”.

In che modo, chi lo desidera, può aiutare la vostra azione di sostegno in quest’area?

“Chi desidera aiutarci può fare una donazione a Caritas Italiana sulla pagina dedicata a questa emergenza. Ciò è molto importante perché, la situazione in Sudan, non è raccontata e, di conseguenza, anche le risorse a disposizione, sono molto limitate. La seconda azione che è possibile compiere è parlare di questa situazione, impegnandosi a parlare di questa guerra che, come quella in Medio Oriente e in Ucraina, stanno colpendo i civili. Occorre ricordare che, il conflitto in Sudan, è una guerra tra due generali e, le vittime civili, ne stanno facendo le spese. Bisogna delegittimare chi usa la violenza come strumento di potere”.