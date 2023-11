Durante la presentazione pubblica, l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi ha manifestato grande apprezzamento per la qualità della proposta. Che “risponde pienamente alla mission della Form, con una presenza diffusa nel territorio che rievoca la figura di San Francesco pellegrino sulle strade delle Marche. Attraverso eventi musicali vengono indicati quei luoghi dove il francescanesimo ha lasciato segni permanenti. L’itinerario parte da Fabriano, che per prima accolse il santo. E prosegue dalla Marca di Ancona alla Marca Fermana, da Ascoli al Montefeltro. Facendo tappa in teatri, chiese, auditorium e istituti scolastici”. “La Form è la prima istituzione a presentare un progetto così importante per le ricorrenze francescane. Si tratta di un’attività speciale che ci accompagnerà per 4 anni fino al 2026″ ha spiegato il presidente Form Fabrizio Del Gobbo. “Un progetto che proietta la Form oltre il territorio regionale – secondo De Vivo – e contemporaneamente valorizza luoghi, storie, memorie di molte realtà delle Marche. Il valore aggiunto, oltre alla riscoperta di un patrimonio musicale dal Medioevo ad oggi, è quello di renderlo disponibile a tutti i livelli. Dai teatri alle sale da concerto, alle chiese e alle scuole, in pieno spirito francescano”. Il primo concerto a Fabriano. Dove, secondo le fonti, il santo fu tra il 1208 e il 1209, in compagnia di Fra’ Egidio.