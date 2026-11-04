Spiritualità

San Domenico Mau, una vita di missione e preghiera nella persecuzione

San Domenico Mau sacerdote domenicano e martire in Vietnam: la missione, il Rosario e la fede vissuta con coraggio fino alla morte il 5 novembre 1858

Di Luigi Luzi
Immagini creata con ChatGtp

San Domenico Mau, sacerdote domenicano, nasce a Phù-Nhai (Vietnam) e muore a Hung-Yen (Vietnam) il 5 novembre 1858.

E’ nativo del Vietnam. Dopo essere stato ordinato sacerdote, entra nell’Ordine Domenicano. Esercita con grande zelo ed entusiasmo l’attività missionaria, nonostante la violenta persecuzione contro i cristiani. Viene arrestato perché accusato di aver portato in pubblico la corona del Rosario e per aver incitato i cristiani a testimoniare, con coraggio, la propria fede.

Durante i due mesi di prigionia, assiste spiritualmente e incoraggia a rimanere saldi nella fede gli altri carcerati cristiani e prega in modo intenso e prolungato.

Morte

Si reca al martirio a mani giunte, come se si stesse recando all’altare per celebrare l’Eucaristia. Viene decapitato presso il fiume da cui prende il nome la città. I suoi resti mortali sono conservati nella chiesa di Mai-Lin.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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