8 marzo: il Papa visiterà la parrocchia di San Pio V a Roma

Papa Francesco: l’8 marzo visita la parrocchia romana di San Pio V all’Aurelio

Papa Francesco, venerdì 8 marzo, visiterà la parrocchia romana di San Pio V all’Aurelio. A darne notizia è stato il parroco, don Donato De Pera, dando lui stesso l’annuncio ai fedeli durante le messe domenicali di ieri. Il Papa si recherà nella parrocchia romana, a pochi chilometri da Casa Santa Marta, per presenziare all’iniziativa “24 ore con il Signore”, momento di preghiera e riconciliazione nel periodo quaresimale voluto dallo stesso Pontefice e promosso dal Dicastero per l’evangelizzazione, e ormai giunto all’undicesima edizione.

Il programam della visita

Francesco arriverà a San Pio V alle 16.30 e guiderà il momento di preghiera con i parrocchiani ed i vari gruppi che animano la comunità, prima di far rientro in Vaticano. Il motto scelto per quest’anno è tratto da un versetto della Lettera ai Romani: “Camminare in una vita nuova”. L’anno scorso il Santo Padre aveva visitato, per presenziare alla stessa iniziativa, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Anche quest’anno, durante la celebrazione, ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione.

Fonte: AgenSIR