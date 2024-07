Quirinale, Mattarella riceve il presidente israeliano Herzog

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Di fronte a Palazzo Chigi, dove il capo di Stato israeliano è atteso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è in corso una manifestazione pro-Palestina.

“Benvenuto presidente”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel ricevere il presidente Isaac Herzog al Quirinale ha ribadito la “grande amicizia” che lega Italia e Israele. “Benvenuto presidente!”, ha aggiunto poco prima dell’inizio dei colloqui tra le due delegazioni. Era presente all’incontro il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

La manifestazione

Una manifestazione pro-Palestina è in corso dentro la Galleria Sordi, di fronte a Palazzo Chigi, dove è atteso il presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, per un incontro con la premier Giorgia Meloni. “Palestina libera”, lo slogan scandito dalle decine di manifestanti che sventolano anche alcune bandiere palestinesi e mostrano alcuni cartelli, fra cui quelli con scritto “non in mio nome” e Herzog go away”. Le forze dell’ordine presidiano la piazza e per motivi di sicurezza sono chiuse molte delle strade intorno a piazza Colonna.

Fonte Ansa