La gaffe della Mattel nella nuova collezione delle Barbie olimpioniche

Mattel ha presentato una nuova collezione di Barbie in omaggio ai Giochi: cinque atlete che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo, con tanto di medaglia d’oro al collo. La lodevole iniziativa, però, ha subito scatenato la furia dei social media per un errore grossolano che non poteva saltare agli occhi, considerando che le olimpiadi si sono svolte in…Giappone!

Tra le nuove bambole, infatti, manca proprio una Barbie asiatica. Nella collezione, riporta la Cnn, figurano cinque bambole che rappresentano altrettanti sport introdotti alle Olimpiadi asiatiche (!) per la prima volta quest’anno: baseball/softball, arrampicata sportiva, karate, skateboard e surf.

Ma, nonostante il tentativo dell’azienda di creare una serie “inclusiva e innovativa“, come si legge nel comunicato ufficiale, l’assenza di una bambola dai tratti asiatici è balzata subito all’occhio scatenando un dibattito su Twitter e Instagram.

Barbie launches special Tokyo Olympics collection but without an “Asian Barbie”. Maybe because there are only 4.6billion Asians in the world? Or just 59% of the planets’s people? And never mind that the Olympics were actually held in Japan… 🤔#Barbie#Tokyo2020 #AsianBarbie pic.twitter.com/DhLd9lwYM5

— Eko Junor (@EkoJunor) August 10, 2021