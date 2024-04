Parigi 2024, le alternative per la cerimonia d’apertura

Parigi inizia a preparare il vestito per la festa. Nello specifico, quello che indosserà durante la cerimonia d’apertura delle prossime Olimpiadi estive, prevista con uno spettacolare corteo di barconi direttamente sulle acque della Senna. Un programma che, tuttavia, potrebbe modificarsi qualora le circostanze dovessero richiederlo. Ossia, nel caso in cui vi fosse un’allerta terrorismo ritenuta eccessiva.

Olimpiadi, apertura al Trocadéro

Una cerimonia di apertura “limitata al Trocadéro” oppure “riportata all’interno dello Stade de France”: questi “i piani B e C” nel caso di “minacce” eccessive per la sfilata sulla Senna di barconi con gli atleti e le delegazioni prevista per il 26 luglio.

Ad annunciare per la prima volta le alternative a quella che sarebbe “una prima mondiale” – una cerimonia olimpica fuori da uno stadio – è stato il presidente Emmanuel Macron, intervistato da RMC Sport e BFM TV a 100 giorni dall’inizio di Parigi 2024.

Macron, rassicurazioni sulla sicurezza

Macron, parlando dei rischi internazionali e delle minacce che pesano sulla cerimonia inaugurale all’esterno, sulla Senna, ha rassicurato un’ascoltatrice che, in diretta, gli ha detto di aver rifiutato al figlio di andare alla cerimonia sulla Senna per timore di un attentato: “signora – ha detto Macron – se c’è un posto in cui suo figlio sarà al sicuro è lì”.

Mobilitazione eccezionale

“Avremo mezzi dei servizi di informazione e dell’intelligence totalmente mobilitati – ha aggiunto – stabiliremo tutto un perimetro di sicurezza attorno alla cerimonia fin dai giorni precedenti, anche da settimane” e “le Forze dell’ordine saranno mobilitate ad un livello eccezionale“. Inoltre, ha continuato Macron, “se si pensa che ci sono dei rischi, avremo degli scenari di riserva, abbiamo dei piani B e anche dei piani C”. A quel punto, il presidente ha evocato una cerimonia di apertura che, nel caso di minaccia, potrà essere “limitata al Trocadéro” o “riportata nello Stade de France”.

Fonte: Ansa