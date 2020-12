Zaki, altri 45 giorni di detenzione. Amnesty: “Decisione ingiusta e crudele”

“Il terzo circuito (terrorismo) della Corte penale ha deciso di rinnovare la detenzione del nostro collega Patrick George Zaki, ricercatore presso l’Iniziativa egiziana, per un periodo di 45 giorni”, ha scritto Eipr. “Patrick era stato arrestato il 7 febbraio mentre tornava dall’Italia, dove studia per un master, per trascorrere le vacanze in Egitto”, spiega il messaggio su Twitter della ong.

The Third Terrorism Circuit of the Criminal Court decided to renew the detention of our colleague Patrick George Zaki, a researcher at the @EIPR , for a period of 45 days. #freepatrickzaki #freeEIPRstaff pic.twitter.com/l9gFeTLlUX

