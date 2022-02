Von der Leyen: “Al via le sanzioni più dure di sempre”. Borrell: “La guerra costerà molte vite”

“La Russia pagherà un prezzo molto caro. Bloccheremo banche e investimenti in modo che non abbia i soldi per finanziare la guerra. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von del Leyen, sull’attacco russo all’Ucraina, iniziata questa notte.

Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country.

We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it.

Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022