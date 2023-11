Borrell: “La pace tra Israele e Palestina è un imperativo”

L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, all’apertura della riunione dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona, ha sottolineato che, la pace tra Israele e Palestina, è un imperativo strategico.

Le parole di Borrell

“Non ci sarà pace né sicurezza per Israele senza uno Stato palestinese”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, aprendo la riunione dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona. “Nessun esercito può garantire la sicurezza di Israele meglio della pace. Diversi decenni di pace con l’Egitto e la Giordania ne sono la prova. Ma questo accordo rimane incompleto senza una pace con i palestinesi. Uno Stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est è la migliore e l’unica garanzia a lungo termine per la sicurezza di Israele”, ha spiegato il capo della diplomazia europea, sottolineando che “la regione non potrebbe sopravvivere a un’altra nakba” e le conseguenze sarebbero “molto peggiori di quelle che abbiamo visto”.

L’importanza della pace

“La posta in gioco per tutti noi è troppo alta – ha aggiunto ancora Borrell -. La stabilità regionale, la sicurezza interna, la coesione e l’apertura delle nostre società, la credibilità dell’ordine basato sulle regole, la nostra capacità collettiva di cooperare per affrontare le sfide comuni, dal terrorismo alla migrazione irregolare. La pace tra Israele e Palestina è un imperativo strategico per l’intera comunità euromediterranea e non solo”.

Fonte: Ansa