Borrell: “Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’Ue”

A Kiev si sta tenendo il Consiglio degli Esteri dell’Unione Europea. L’alto rappresentante della politica estera comunitaria, Josep Borrell, ha sottolineato che, il futuro dell’Ucraina, è all’interno dell’Ue.

Le parole di Borrell

“Convoco oggi i ministri degli Esteri dell’Ue a Kiev, per la prima riunione in assoluto di tutti i 27 Stati membri al di fuori dell’Ue. Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’Ue”. Lo scrive su Twitter l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.

Il sostegno all’Ucraina

“Il nostro sostegno all’Ucraina non dipende da come va la guerra nei prossimi giorni o settimane perché stiamo affrontando una minaccia esistenziale per l’Europa”, aveva dichiarato alla vigilia del Consiglio Affari Esteri in corso a Kiev l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. “I soldati combattono nonostante linee difensive impressionanti. La controffensiva è difficile. Il nostro aiuto non sarà altalenante. Per quanto riguarda l’Ue, le discussioni sono in corso sul fondo da 20 miliardi in 4 anni per gli aiuti militari e mostra come l’intenzione sia di aumentare, non diminuire, il nostro sostegno”, aveva aggiunto.

Il pensiero di Kuleba

“Sono estremamente felice di ospitare il Consiglio Affari Esteri Ue qui a Kiev, è un fatto storico. È la prima volta che si tiene fuori da confini dell’Ue, vero, ma si tiene in un Paese di futuro ingresso. È un messaggio importante. Non vedo l’ora di discutere con i miei colleghi dei temi sul tavolo, come proteggere la nostra sicurezza e la nostra prosperità”. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha aperto così il Consiglio Esteri Ue nella capitale ucraina. Parlando poi dello stop dei fondi Usa nei confronti del paese, ha aggiunto: “La questione è se quanto accaduto al Congresso americano sia un incidente o qualcosa di sistemico. Io credo che sia un incidente, accaduto sullo sfondo dei negoziati per lo shutdown. Gli Usa sanno che la guerra in Ucraina non è solo una faccenda interna ma ha ricadute sul mondo intero. Siamo già in contatto con Democratici e Repubblicani per trovare una soluzione”.

La risposta di Mosca

Il Cremlino afferma che la stanchezza occidentale verso il conflitto ucraino “crescerà”, portando alla “frammentazione delle élite politiche”. Lo riferisce la Tass.

Fonte: Ansa