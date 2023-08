VdA: confermata la chiusura del traforo del Monte Bianco

Il presidente della Regione Valle d’Aosta ha comunicato che, a partire dal prossimo quattro settembre, il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in occasione di alcuni interventi manutentivi già previsti.

Le dichiarazioni

“Dall’ultimo colloquio avuto questa mattina con i vertici del Geie Traforo del Monte Bianco è emerso che, al momento, non c’è una variazione della programmazione degli interventi manutentivi previsti. Proprio in queste ore è evidente quanto il collegamento transalpino sia vitale per la nostra regione, per tutto il Paese e per l’Europa. Dopo aver risolto questa emergenza, non è più rinviabile un serio ragionamento politico-istituzionale sul futuro di questa infrastruttura”. Lo ha detto il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, in merito alla chiusura programmata del traforo del Monte Bianco a partire dal 4 settembre.

Fonte: Ansa