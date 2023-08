La Farnesina monitora l’evoluzione della situazione del Gabon, dove oggi i militari hanno fatto un colpo di stato poche ore dopo la rielezione del presidente gabonese Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni, per il terzo mandato. Tajani: “L’Italia è per la soluzione diplomatica in Niger e Gabon”.

Gabon: Farnesina invita gli italiani alla prudenza

Il ministero degli Esteri segue la situazioni in Gabon e invita alla “prudenza” gli italiani che si trovano nel Paese. “Gabon. La Farnesina monitora l’evoluzione della situazione nel Paese. Ambasciata a Libreville operativa. Invitiamo i connazionali alla prudenza. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare la nostra Unità di Crisi al numero +39 06 36225″, scrive il ministero su X.

Tajani: “Italia per soluzione diplomatica in Niger e Gabon”

“L’Italia continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in Gabon, lavorando in stretto coordinamento con i partner”: lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, citato in una nota della Farnesina, aggiungendo che “è fondamentale che i Paesi europei mantengano una piena unità d’intenti nella ricerca di una via d’uscita pacifica che assicuri pace e stabilità all’intera regione del Sahel, lavorando d’intesa coi partner regionali”.

Il ministro Tajani a Toledo per partecipare al Gymnich

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, sarà a Toledo oggi e domani, 30-31 agosto, per partecipare alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea (Gymnich). L’aggressione russa all’Ucraina e la crisi in Niger, oltre che le sue ripercussioni sugli equilibri della regione saheliana, saranno i temi al centro dei lavori. I 27 avranno incontri informali con il Ministro degli Affari Esteri ucraino Kuleba, il Ministro degli Affari Esteri del Niger Massaoudou e il Presidente della Commissione della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) Touray. A margine dei lavori, il Vicepremier avrà alcuni colloqui bilaterali.

Fonte: Ansa