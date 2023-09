Ue: proposto il rinnovo della licenza per il glifosato

La Commissione europea ha proposto agli stati membri il rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo del glifosato in agricoltura.

La proposta

La Commissione europea ha proposto il rinnovo dell’autorizzazione per dieci anni del controverso erbicida glifosato. Il regolamento di esecuzione è stato inviato agli Stati membri e pubblicato nel registro dei documenti della comitologia. La discussione con gli Stati inizierà venerdì con l’obiettivo di approvare il regolamento in ottobre. L’attuale licenza scade il 15 dicembre. La proposta prevede il divieto dell’uso della sostanza per il disseccamento del raccolto, pratica invalsa in alcuni Paesi Ue e non Ue grandi produttori di cereali. Per altri usi in preraccolta, starà allo Stato membro decidere se sono in linea con le buone pratiche.

La riduzione della dispersione

Per ridurre la dispersione della sostanza la Commissione propone fasce tampone nei campi di almeno 5-10 m. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che l’uso di prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo o vietato in parchi e giardini pubblici. Il glifosato è l’erbicida più usato in agricoltura. La sua licenza per il mercato Ue è stata rinnovata l’ultima volta nel 2017 per soli 5 anni, invece dei canonici 15, dopo una lunga disputa politica e scientifica iniziata dalla classificazione della sostanza come “probabilmente cancerogena” dallo Iarc dell’Oms.

Fonte: Ansa