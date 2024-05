Re Carlo riprende gli impegni pubblici

Sospiro di sollievo per i sudditi del Regno Unito: re Carlo III, che sta attualmente curando un cancro diagnosticato qualche mese fa, riprenderà a breve gli impegni pubblici a tutti i livelli. Il sovrano settantacinquenne, peraltro, ha già svolto una visita ufficiale in un centro oncologico londinese, assieme alla sua consorte. Una nota positiva per il Regno Unito, dopo le voci corse, negli ultimi giorni, su un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute.

Carlo III torna in pubblico

Re Carlo III è tornato oggi in pubblico, per il suo primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro svelata al Regno Unito a febbraio e i risultati descritti come “incoraggianti” dai suoi medici di una prima fase di terapie ancora in corso. Il sovrano 75enne si è mostrato sorridente con la regina Camilla, in visita come previsto a un ospedale e a un centro oncologico di Londra.

Buckingham Palace aveva annunciato venerdì una ripresa parziale degli impegni ufficiali dopo che negli ultimi mesi Carlo s’era limitato a partecipare ad appuntamenti indoor con singoli ospiti o a eventi familiari come la messa di Pasqua.

Fonte: Ansa