Follia omicida a Londra, nel Regno Unito, dove un uomo armato di katana, una spada lunga e sottile usata dai samurai nel Giappone feudale, ha aggredito delle persone alla stazione metropolitana di Hainault uccidendo un 13enne e ferendo 4 persone, tra cui due agenti intervenuti per fermarlo. L’attacco, spiegano dall’intelligence, non è di matrice terroristica. L’assalitore, un 36enne forse con disturbi psichici, è stato arrestato.

Londra: uomo armato di katana uccide un 13enne

Cinque persone sono state ferite a colpi di katana nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra. L’aggressore, un 36enne, è stato arrestato dalla polizia. Il bilancio è pesante: un 13enne è morto e 4 persone sono rimaste ferite. Due sono civili che si trovavano di passaggio nei pressi della stazione, mentre gli altri due sono agenti.

Un testimone citato dal Telegraph riferisce di avere visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai che ha accoltellato quattro persone dopo essersi schiantato con il suo van contro una casa”.

Non si cercano altri sospetti

La polizia ritiene che non vi sia alcuna minaccia in corso e che l’incidente non sia legato al terrorismo. Il 36enne arrestato per l’aggressione, forse uno squilibrato, è ora accusato di omicidio, oltre che di tentato omicidio plurimo.

“Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vice comandante della polizia, Ade Adelekan. La Transport for London ha dichiarato che la stazione della metropolitana di Hainault London è stata momentaneamente chiusa per le indagini.

Fonte: Ansa