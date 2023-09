Russia: deposito carburante in fiamme a Sochi: “Possibili droni ucraini”

Un incendio è scoppiato in un serbatoio di carburante vicino all’aeroporto internazionale russo di Sochi, sul Mar Nero. I i media russi parlano di un possibile attacco di droni ucraini. Sempre stamani, un aereo da caccia russo Su-34 si è schiantato nella regione di Voronezh, in Russia. Salvo l’equipaggio.

Deposito carburante in fiamme a Sochi, ‘possibili droni ucraini’

Un incendio è scoppiato all’alba in un serbatoio di carburante vicino all’aeroporto internazionale della località balneare russa di Sochi sul Mar Nero, mentre i media russi citano un possibile attacco di droni ucraini. Sul suo account Telegram, il sindaco di Sochi, Alexei Kopaigorodsky, ha segnalato che l’incendio, che non ha causato vittime, è stato spento dai vigili del fuoco e che l’area interessata dalle fiamme era inferiore a 100 metri quadrati. “L’aeroporto e l’intero sistema di trasporto funzionano normalmente”, ha aggiunto, assicurando che si sta indagando sulle cause dell’incendio. Il media online russo Baza, vicino ai servizi di sicurezza, ha affermato che si è trattato di un attacco di droni e ha pubblicato foto che mostrano parti metalliche presentate come detriti della macchina. I media hanno anche pubblicato un presunto video dell’attacco in cui si vede un serbatoio del gruppo petrolifero Rosneft esplodere improvvisamente in una palla di fuoco. Se l’attacco dei droni fosse confermato, sarebbe il primo incidente del genere a Sochi, una popolare città turistica, da quando è iniziata l’offensiva russa in Ucraina alla fine di febbraio 2022.

Mosca, caccia russo Su-34 si è schiantato nel Voronezh

Questa mattina un aereo da caccia russo Su-34 si è schiantato nella regione di Voronezh, l’equipaggio si è lanciato, ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. “Verso le 10.00, un aereo Su-34 si è schiantato durante un volo di addestramento programmato. L’equipaggio dell’aereo, composto da due persone, è stato espulso ed è stato evacuato all’aeroporto. Non c’è pericolo per la loro salute”, si legge nella nota. L’aereo si è schiantato lontano dai centri abitati; non ci sono stati danni a terra. Come ha osservato il ministero della Difesa, il volo è stato effettuato senza munizioni. “La causa dell’incidente potrebbe essere un malfunzionamento tecnico”, sottolinea il dipartimento militare.

Fonte: Ansa