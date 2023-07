L'Ue proporrà un fondo dedicato per mantenere le scorte militari dell'Ucraina per i prossimi quattro anni, con un costo fino a 20 miliardi di euro

La guerra in Ucraina giunge al giorno 511. Tensione alta anche in Crimea, dove l’esercito ucraino ha colpito una base militare russa, facendo esplodere un deposito di munizioni. Evacuati oltre duemila residenti. A Odessa colpiti i terminal del grano e del petrolio.

Media, Ue proporrà un fondo da 20 miliardi per armi a Kiev

L’Ue proporrà un fondo dedicato per mantenere le scorte militari dell’Ucraina per i prossimi quattro anni, con un costo fino a 20 miliardi di euro. E’ quanto scrive Politico.eu, citando 5 fonti diplomatiche diverse familiari con il dossier. La proposta è parte delle garanzie di sicurezza concordate con il G7 e non prevede che l’Ue paghi direttamente le armi dell’Ucraina. Al contrario, Bruxelles aiuterebbe i Paesi a coprire i propri costi per l’acquisto e la donazione di articoli come munizioni, missili e carri armati.

Ucraina: serie di forti esplosioni nella notte a Odessa

Una serie di potenti esplosioni è stata udita nelle prime ore di oggi nella città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo riportano i media locali. L’allarme antiaereo è scattato in tutta la regione e in altri oblast dell’Ucraina.

Esplosioni sono state segnalate questa notte anche nelle città ucraine di Kharkiv, Zaporizhzhia e Chornomorsk. Lo riportano i media locali. Potenti deflagrazioni erano state udite nelle prime ore di oggi già nella città portuale di Odessa.

Un’altra serie di esplosioni, la terza di oggi, è stata udita nella città portuale ucraina di Odessa. Lo riportano i media locali. La prima ondata di esplosioni ha colpito la città tra l’1:05 e l’1:07 ora locale. È stata seguita da altre due ondate, alle 2:11 e alle 2:20. Esplosioni sono state udite anche nella vicina Chornomorsk.

Ucraina: esplosioni anche a Kiev, difesa antiaerea in azione

Esplosioni sono state udite stamani a Kiev e nella circostante regione della capitale, con le difese antiaeree entrate in azione contro obiettivi sopra la città. Lo ha reso noto il sindaco Vitaly Klichko, citato dai media locali. Nella notte potenti deflagrazioni hanno scosso Odessa e la vicina Chornomorsk. Esplosioni sono state segnalate anche a Zaporizhzhia e Kharkiv.

Kiev: “Potente attacco notturno a Odessa, danni e feriti”

“Potente attacco notturno a Odessa, i residenti riferiscono che molti edifici residenziali sono stati danneggiati e ci sono feriti”, ha dichiarato senza fornire ulteriori dettagli Oleg Kiper, capo del Comando militare regional ucraino di Odessa, citato da Rbc-Ukraine. “Ci sono stati lanci di missili da crociera Kalibr dal Mar Nero”, ha detto il portavoce militare Sergiy Bratchuk su Telegram senza dare altre informazioni.

A Odessa colpiti i terminal del grano e del petrolio

“Durante l’attacco notturno alla regione di Odessa, i razzi hanno colpito il terminal del grano e del petrolio, danneggiato i serbatoi e le attrezzature per il carico ed è scoppiato un incendio”, ha reso noto Vladyslav Nazarov, portavoce del comando militare ucraino Sud, citato dall’emittente statale ucraina Suspilne. Nella città di Odessa sono stati danneggiati diversi condomini, sei civili tra cui un bambino di nove anni sono rimasti feriti. Nella regione di Odessa inoltre è stato colpito un impianto industriale e due magazzini.

