Esplosione in una base militare russa in Crimea, 2.200 evacuati

Autostrada Crimea chiusa per esplosione deposito armi

Un deposito di munizioni sarebbe esploso a seguito di un attacco nel distretto di Kirovsky in Crimea, secondo i media ucraini. Le autorità russe hanno chiuso al traffico l’autostrada Tavrida parlando di un “incendio”. “Nel campo di addestramento di Starokrymsky vicino al villaggio di Krynychki è stato colpito un deposito di munizioni, che stanno continuando a esplodere”, afferma il canale Crimean Wind su Telegram citato dall’agenzia Ukrinform. “A seguito di un incendio scoppiato in un sito nel distretto di Kirovsky, l’autostrada Tavrida è stata chiusa”, aveva detto da parte sua il leader locale russo Sergey Aksyonov aggiungendo che era prevista l’evacuazione temporanea di circa 2.000 persone.

Incendio nella base militare russa in Crimea, 2.200 evacuati

Sono 2.225 le persone evacuate a causa dell’incendio scoppiato in una base militare nella parte orientale della Crimea, la penisola annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014. Lo riporta Kommersant. I siti online russi Baza e Mash (vicini ai servizi di sicurezza russi) hanno pubblicato video che mostrano le esplosioni e hanno riferito che le detonazioni sono state percepite nell’area per più di due ore. Secondo Mash, un deposito di munizioni è in fiamme, ma le autorità russe, in particolare l’esercito, non hanno confermato l’esplosione di munizioni, né hanno spiegato le possibili cause dell’incendio.

Kiev: “Potente attacco notturno a Odessa, danni e feriti”

“Potente attacco notturno a Odessa, i residenti riferiscono che molti edifici residenziali sono stati danneggiati e ci sono feriti”, ha dichiarato senza fornire ulteriori dettagli Oleg Kiper, capo del Comando militare regional ucraino di Odessa, citato da Rbc-Ukraine. “Ci sono stati lanci di missili da crociera Kalibr dal Mar Nero”, ha detto il portavoce militare Sergiy Bratchuk su Telegram senza dare altre informazioni.

Fonte: Ansa