Il 1 Maggio dei sindacati Cgil-Cisl-Uil a Monfalcone

In tutta Italia sono in corso cortei e manifestazioni per il Primo Maggio. I sindacati quest’anno hanno scelto Monfalcone, in provincia di Gorizia, per la manifestazione nazionale con i segretari di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Una manifestazione che guarda all’Europa con lo slogan “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

Cisl, Sbarra: “Dobbiamo fermare la scia di sangue sul lavoro

“Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue sul lavoro, costruire le condizioni per una strategia nazionale, per un grande Patto di responsabilità che tenga insieme politica, sistema delle imprese, organizzazioni sindacali, poteri locali”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in piazza per la manifestazione dei sindacati per il Primo maggio a Monfalcone (Gorizia), rimarca che “il tema della salute e sicurezza deve rimanere la grande priorità da affrontare e risolvere”.

Landini: “Rimettere al centro lavoro, diritti e sicurezza”

“Bisogna rimettere al centro il lavoro, i diritti delle persone, combattere e superare la precarietà, aumentare i salari”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla piazza del Primo maggio a Monfalcone (Gorizia), rimarcando anche la questione della sicurezza sul lavoro, con “gli infortuni e le morti che si registrano soprattutto nel sistema degli appalti e subappalti e coinvolgono di più i lavoratori precari. Bisogna – insiste – cambiare il modello di sviluppo e cambiare le leggi sbagliate, folli che ci sono nel Paese”.

Bombardieri: “Servono misure strutturali”

“Servono misure strutturali, sarebbe il caso di farla finita con gli spot e gli interventi elettorali. Il tema dei salari non può essere affrontato con un spot di 60 euro netti, che bastano per un chilo di carne, un chilo di parmigiano, un litro di olio. La gente ha bisogno di recuperare la perdita del potere d’acquisto”. Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in piazza a Monfalcone, parla delle ultime misure del governo e del bonus di 100 euro.

Fonte: Ansa