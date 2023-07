Tajani ricorda Borsellino e la scorta: “Onoriamo la loro memoria sulla via della legalità”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda il giudice Paolo Borsellino e la scorsa nel 31esimo anniversario dalla loro uccisione in Via D'Amelio, a Palermo

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ricorda il giudice Paolo Borsellino e la scorsa nel 31esimo anniversario dalla loro uccisione in Via D’Amelio, a Palermo. Tajani ha commentato anche la sentenza di ieri a tre anni di carcere di Patrick Zaki.

Tajani ricorda Borsellino e la scorta, onoriamo la loro memoria

“19 luglio. Ricordando Paolo Borsellino e la sua scorta voglio soffermarmi su Emanuela Loi, prima donna della polizia a cadere in servizio. Questo era il coraggio di chi in quegli anni fronteggiava la mafia per difendere lo Stato. Onoriamo la loro memoria, sulla via della legalità”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

#19luglio Ricordando Paolo Borsellino e la sua scorta voglio soffermarmi su Emanuela Loi, prima donna della polizia a cadere in servizio. Questo era il coraggio di chi in quegli anni fronteggiava la mafia per difendere lo Stato. Onoriamo la loro memoria, sulla via della legalità. pic.twitter.com/8ED6UA0hSP — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 19, 2023

Tajani su Zaki: “Seguiamo con attenzione, ma prudenza”

“Siamo molto attenti” alla vicenda di Patrick Zaki, “dobbiamo essere prudenti, il governo segue con molta attenzione come ha sempre fatto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a Morning News, su Canale 5. Tajani ha aggiunto che “ieri il presidente del Consiglio ha rilasciato una dichiarazione molto chiara”.

Tajani: “Utilizzare app e siti per viaggiare sicuri all’estero

Il ministero degli Esteri ha organizzato “una serie di servizi gratuiti per garantire vacanze sicure ai nostri concittadini che decidono di trascorrere un periodo di riposo oltre i confini nazionali”. Lo riporta il titolare della Farnesina Antonio Tajani a Morning News, su Canale 5. Per muoversi all’estero, Tajani consiglia “di entrare e di consultare il portale di viaggiare sicuri per avere tutte le informazioni sul Paese dove si sta viaggiando e poi, una volta arrivati nel Paese, di registrarsi al sito DoveSiamoNelMondo e di utilizzare l’app dell’Unità di crisi per essere seguiti”. Grazie all’applicazione, infatti, “l’Unità di crisi fa sapere al ministero degli Esteri come il cittadino italiano si sposta” ed è “operativa 24 ore su 24 ore” per ricevere “tutte le chiamate” dando “risposte concrete anche ai familiari che hanno bisogno magari di rintracciare un cittadino che è in vacanza all’estero”. Grazie a queste misure precauzionali, spiega il titolare della Farnesina, “per qualsiasi informazione importante si viene informati dal ministero degli Esteri, pensiamo a quando c’è stata l’evacuazione dei nostri cittadini dal Sudan quando è scoppiata la guerra civile”. Tajani, infine, consiglia anche di “portarsi il numero di telefono dell’ambasciata e del consolato” italiano del Paese nel quale si vanno a trascorrere le vacanze.

Fonte: Ansa