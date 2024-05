La politica si unisce per onorare il 1 Maggio, Festa dei Lavoratori. Molti i messaggi da parte dei vari esponenti politici e dalle massime cariche del Governo. Riportiamo i principali.

Meloni: dati record sul lavoro, salutati da Mattarella, grazie

“Una serie di norme molto concrete ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati sul fronte del mercato del lavoro. Da quando siamo arrivati al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, di occupazione femminile, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce, sono dati di cui andiamo estremamente fieri e che sono stati salutati anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che voglio ringraziare per le sue parole molto importanti”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una diretta social in occasione del Primo maggio.

Meloni: nuovo pacchetto lavoro da 5 miliardi

Con il decreto legge che riforma le politiche di coesione “ci occupiamo ancora di lavoro con un pacchetto di misure che nell’ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro” e “vuole creare nuova occupazione soprattutto nel mezzogiorno”. Così in diretta sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La Russa, le morti sul lavoro sono inaccettabili

“In occasione del 1 maggio, Festa dei lavoratori, desidero esprimere la mia soddisfazione per i dati relativi alla crescente occupazione, ma anche e soprattutto la mia affettuosa vicinanza ai familiari delle tante, troppe vittime sul lavoro. La sicurezza e’ un tema di cruciale importanza, per il quale tutti dobbiamo sentire la necessita’ di fare il massimo affinché venga sempre garantita l’opportuna prevenzione. Mai ci abitueremo al dolore per simili tragedie: le morti sul lavoro sono inaccettabili”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana, tutelare sicurezza, salute e dignità lavoro

“In occasione della celebrazione del Primo Maggio, desidero rivolgere il mio augurio a tutti coloro che con il proprio lavoro contribuiscono quotidianamente alla crescita e al progresso del nostro Paese. Questa ricorrenza richiama non solo le conquiste dei lavoratori, ma anche le sfide che ancora affrontiamo”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. “Rinnovo la mia commossa vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari, ogni morte sul luogo di lavoro è una sconfitta inaccettabile per tutta la comunità. Occorre il massimo impegno da parte delle Istituzioni nella promozione e nel sostegno di politiche in grado di garantire massima sicurezza, tutela della salute e dignità dei lavoratori, investendo sulla prevenzione e sulla formazione”.

Tajani: fare in modo non ci siano più morti sul lavoro

“Il lavoro va festeggiato ogni giorno, bisogna costruirlo, bisogna fare in modo che ci siano salari ricchi, bisogna fare in modo anche che non ci siano più morti sul lavoro. Bene aumentare il numero degli ispettori e aiutiamo anche le imprese magari detassando gli investimenti in sicurezza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Fonte: Ansa