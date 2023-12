Ucraina: erogata l’ultima parte del pacchetto di aiuti Ue per il 2023

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione rilasciata attraverso i social, ha ricordato che, nella giornata di oggi, vengono erogati all’Ucraina gli ultimi 1,5 miliardi di sostegni del pacchetto previsto per il 2023.

Le parole di Ursula von der Leyen

“Oggi eroghiamo all’Ucraina gli ultimi 1,5 miliardi di euro del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. Dobbiamo trovare un accordo per continuare a fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per riprendersi, ricostruire e riformarsi. Siamo al fianco del nostro vicino, amico e aspirante membro”. Lo scrive su X-Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Fonte: Ansa