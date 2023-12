La tempesta Pia sferza il Regno Unito

Nel Regno Unito, i forti venti provocati dalla tempesta “Pia”, stanno provocando disagi alla circolazione ferroviaria e interruzioni nelle forniture di corrente elettrica.

La tempesta in corso

I forti venti della tempesta Pia stanno minacciando nel Regno Unito gli spostamenti di quanti sono in viaggio in vista delle festività natalizie. l Met Office ha diffuso un’allerta per le raffiche, in alcuni casi superiori ai 130 km/h, riguardante la Scozia, l’Irlanda del Nord e le parti settentrionali del Galles e dell’Inghilterra.

I danni alle infrastrutture

L’operatore ferroviario scozzese TransPennine Express ha chiesto ai suoi clienti di “non viaggiare” nelle tratte da e per Edimburgo. Si segnalano inoltre sempre per la tempesta Pia interruzioni nelle forniture di corrente elettrica in diverse zone delle Midlands, nell’Inghilterra centrale, a causa dei danni ai cavi dell’alta tensione causati dal vento.

Fonte: Ansa