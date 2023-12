Mattarella: “L’Italia è per rapporti positivi con Israele e con Anp”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è collegato in videoconferenza con alcuni contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali dalla Sede di Roma del Comando Operativo Vertice Interforze (Covi). Il primo collegamento è stato con i militari impegnati nella missione in Iraq. Poi con quelli in Libano e in Kossovo.

Mattarella ai contingenti militari all’estero: “Grazie per quanto fate”

“Grazie per quanto fate e per l’impegno”. Così ha esordito detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del collegamento in videoconferenza con alcuni contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali dalla Sede di Roma del Comando Operativo Vertice Interforze (Covi).

Mattarella a Forze armate, umanità Italia apprezzata nel mondo

“Sin dall’inizio è stato questo il nostro compito: far capire di essere vicini alle parti. Questo è stato molto importante. Quella della professionalità e del senso di umanità è un dato caratteristico che ci fa apprezzare nella Comunità internazionale”, ha detto il presidente della Repubblica. In particolare il presidente ha parlato del “senso di umanità” in un collegamento con il Kosovo.

“Italia per i rapporti positivi con Israele e Anp”

“L’atteggiamento del nostro Paese è avere rapporti positivi di collaborazione con Israele e l’Autorità nazionale palestinese, nella speranza che questo contribuisca in futuro ad una condizione pacificata”.

“Obiettivo dell’Italia in Libano è abbassare le tensioni”

“Rientra nell’obiettivo della nostra missione contribuire ad attenuare le tensioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella collegandosi con il contingente militare italiano impegnato in Libano nell’ambito della missione Unifil nel sud del Libano.

Fonte: Ansa