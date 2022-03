Ucciso dai russi il sindaco di Gostomel mentre distribuiva medicine

Al via dalle 12:00 (ora italiana) il terzo round di colloqui diplomatici tra Russia e Ucraina nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. Putin fa sapere a Macron che se non raggiungerà i suoi obiettivi con i negoziati, lo farà con la guerra. L’Ucraina replica: “Pronti a negoziare modelli di garanzia non Nato, ma nessun accordo possibile su Crimea e Donbass”.

I russi hanno ucciso il sindaco di Gostomel, cittadina vicina a Kiev e sede dell’aeroporto strategico Antonov, già teatro di scontri. Lo riferiscono le autorità cittadine. “Il primo cittadino di Gostomel, Yuri Illich Prylypko, è morto mentre distribuiva il pane agli affamati e medicine ai malati”, spiega il municipio su Facebook.

Prylypko è stato raggiunto da uno sparo insieme ad altri due uomini, si aggiunge, senza specificare quando sia accaduto il fatto. “Nessuno l’ha costretto ad andare sotto i proiettili degli occupanti, è morto per il proprio popolo, per Gostomel. E’ morto un eroe”, prosegue il post.

Russian occupiers killed the head of the #Gostomel municipality, Yurii Prylypko, as well as volunteers Ruslan Karpenko and Ivan Zoria because they were distributing bread and medicines

HE WAS HELPING CIVILIANS!

Putin’s army is heartless.#RussianWarCrimes#PutinWarCriminal pic.twitter.com/mtZPOmt7it

