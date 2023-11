La Diocesi protocollo d’intesa con i Comuni e le parrocchie di Castelleone di Suasa (Ancona), Corinaldo (Ancona) e Mondolfo (Pesaro Urbino) per valorizzare in chiave turistico-religiosa, all’insegna dell’accessibilità, il territorio a cavallo del fiume Cesano. L’accordo è stato siglato dal vescovo di Franco Manenti. Dai sindaci di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi, di Corinaldo Gianni Aloisi e di Mondolfo Nicola Barbieri, da don Luigi Imperio, parroco di Corinaldo (parrocchia di san Pietro Apostolo) e Castelleone di Suasa (parrocchia santi Pietro e Paolo). E e don Emanuele Lauretani, parroco di Mondolfo (parrocchia di santa Giustina). di Senigallia (Ancona) ha sottoscritto uncon i Comuni e le parrocchie di Castelleone di Suasa (Ancona), Corinaldo (Ancona) e Mondolfo (Pesaro Urbino) per valorizzare in chiave turistico-religiosa,, il territorio a cavallo del fiume Cesano. L’accordo è stato siglato dal vescovo di Senigallia monsignor. Dai sindaci di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi, di Corinaldo Gianni Aloisi e di Mondolfo Nicola Barbieri, da, parroco di Corinaldo (parrocchia di san Pietro Apostolo) e Castelleone di Suasa (parrocchia). E e don Emanuele Lauretani, parroco di Mondolfo (parrocchia di). Sui sentieri della fede.

