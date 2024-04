Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha lanciato un appello ai politici degli Stati Uniti affinché votino a favore di nuovi aiuti all’Ucraina: senza, infatti, la città di Kahrkiv rischia di diventare una seconda Aleppo.

Il sindaco di Kharkiv: “Rischiamo di diventare una seconda Aleppo”

Kharkiv rischia di diventare “una seconda Aleppo”. A meno che i politici statunitensi non votino a favore di nuovi aiuti militari per aiutare l’Ucraina a ottenere le difese aeree e contrastare gli attacchi russi a lungo raggio, ha detto il sindaco della città nell’Ucraina orientale Igor Terekhov al Gaurdian. Terekhov ha detto che la Russia ha cambiato tattica per cercare di distruggere lle infrastrutture elettriche della città e terrorizzare i suoi 1,3 milioni di residenti colpendo le aree residenziali, con le persone che subiscono interruzioni di corrente non programmate per molte ore di seguito. Il sindaco della seconda città dell’Ucraina ha affermato che il pacchetto di aiuti militari statunitensi da 60 miliardi di dollari, attualmente bloccato al Congresso è di “fondamentale importanza“. “Abbiamo bisogno di questo sostegno per evitare che Kharkiv diventi una seconda Aleppo“, ha detto Terekhov, riferendosi alla città siriana pesantemente bombardata dalle forze governative russe e siriane al culmine della guerra civile nel Paese dieci anni fa.

