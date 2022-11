Turchia: “L’offensiva anti curda in Siria potrebbe iniziare già domani”

La Turchia è determinata a eradicare il terrorismo del partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) in Siria e Iraq. secondo Erdogan, “per porre fine alla guerra, al terrorismo e alla crisi umanitaria in Siria, i Paesi islamici dovrebbero sostenere attivamente una soluzione politica”.

Erdogan: “L’offensiva anti curda in Siria può iniziare in qualsiasi momento”

L’offensiva della Turchia contro le forze curde nel nord della Siria potrebbe iniziare “domani, la prossima settimana o in qualsiasi momento”. Lo ha affermato il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, come riporta Haberturk.

Da più di una settimana, Ankara ha lanciato un’operazione militare contro le forze curde in Siria e in Iraq ma, per ora, solo con raid aerei e colpi d’artiglieria sparati dal territorio turco. Erdogan ha menzionato la possibilità di un intervento in futuro anche con soldati e carri armati.

“Il sostegno al Pkk, sotto le sembianze della lotta contro il sedicente Stato islamico, deve finire”, ha detto il presidente Erdogan in riferimento alla collaborazione tra gli Usa e il gruppo armato curdo in funzione anti Isis.

Lo scorso 14 novembre, l’attentatrice del massacro di Istanbul, Ahlam Albashir di nazionalità siriana, aveva confessato alla polizia turca la propria appartenenza al Pkk. Nell’esplosione morirono sei persone.

Usa: “Turchia eviti azioni mettano a rischio vita americani”

“Non vogliamo vedere nessuna azione in Siria, da parte della Turchia o da qualsiasi altro, che metta in pericolo la vita di americani”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.