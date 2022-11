L’amministrazione Biden sta monitorando da vicino le proteste in Cina contro la politica “Zero Covid”. Intanto Pechino ha annunciato un nuovo piamo per la vaccinazione degli anziani e dei soggetti fragili.

Covid: Cina accelera sul piano per vaccinare gli anziani

La Cina ha annunciato un nuovo piano per accelerare i vaccini anti-Covid per aumentare la copertura tra gli anziani, a partire dalla parte di popolazione con più di 80 anni, nel mezzo delle proteste del weekend in tutto il Paese contro la politica della ‘tolleranza zero’. Nella conferenza stampa settimanale, la Commissione sanitaria nazionale ha riferito il proposito di rafforzare la protezione anche tra le persone di 60-79 anni. Ai funzionari locali, in particolare, è richiesto di assumersi la responsabilità di convincere gli anziani a sottoporsi ai vaccini, in una gestione che sarà sostenuta dall’elaborazione dei big data.

Covid, Casa Bianca: “Finora nessuna richiesta vaccini Mrna da Cina”

“Finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di vaccini Mrna” da parte della Cina: lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby rispondendo ad una domanda sulle difficoltà di Pechino a contenere la pandemia da Covid. L’amministrazione Biden sta monitorando da vicino le proteste in Cina contro la politica ‘Zero Covid'”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby.

Fonte: Ansa