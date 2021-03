Terrorismo: fermato un algerino a Bari, partecipò alla strage del Bataclan

La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino algerino, di 36 anni, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di Bari, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica.

Le indagini hanno accertato la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, a cui avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti.

Isis a Bari?

L’uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia e dalla Digos di Bari, è ritenuto appartenente all’organizzazione terroristica Isis.

Le indagini hanno consentito di accertare, anche mediante la collaborazione estesa in ambito internazionale, la contiguità dell’indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista oltre al suo coinvolgimento negli attentati terroristici del novembre 2015 a Parigi.

L’attentato terroristico al Bataclan

La sera del 13 novembre 2015, durante un concerto degli Eagles of Death Metal, mentre gli stessi suonano la canzone “Kiss the Devil”, il Bataclan è stato teatro di un attacco terroristico sferrato da un gruppo armato ricollegabile all’autoproclamato Stato Islamico, comunemente noto come ISIS, che ha causato 130 morti, tra cui la veneziana Valeria Solesin, e agli oltre 350 feriti.

Un anno dopo l’attentato dell’ISIS, il 12 novembre 2016 il celebre teatro ha riaperto al pubblico con un concerto di Sting, che registrò il tutto esaurito. Nel giugno del 2018, lo street artist Banksy ha dipinto su una delle porte d’uscita di sicurezza del locale una ragazza velata e addolorata, utilizzando stencil e vernice bianca. Nel gennaio del 2019 la porta venne rubata, per poi essere ritrovata in un casolare nelle campagne di Sant’Omero, in provincia di Teramo, dai Carabinieri. Vennero in seguito arrestate per furto 9 persone.

