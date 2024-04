Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che al momento l'operazione di Israele in Iran "sembra conclusa" e ha sottolineato che gli italiani in Iran non sono in pericolo

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rassicurato gli italiani in Iran che non ci sono pericoli nel Paese dopo l’attacco di Israele alla base militare iraniana.

il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha commentato: “stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation affinché non si arrivi a un punto di non ritorno”.

Tajani, gli italiani in Iran sono al sicuro

“Ho appena parlato con la nostra ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri di stamani. Al momento nessuna criticità per gli italiani che vivono in Iran”. Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’attacco di stanotte in Iran. “I connazionali sono al sicuro”, ha aggiunto Tajani intervistato da Rainews 24.

🇮🇹🇨🇦🇫🇷🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇯🇵🇪🇺Abbiamo dimostrato che la guida italiana del #G7 è una grande opportunità per la pace. Sono orgoglioso di presiedere a #Capri la riunione dei Ministri degli Esteri delle grandi democrazie liberali ed economie più avanzate. Dobbiamo essere fieri della nostra Patria pic.twitter.com/J0bD5RmzkX — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 18, 2024

Tajani, “Invitiamo alla prudenza, no all’attacco a Rafah”

Da parte di Ue e G7 c’è “uno sforzo diplomatico per la de-escalation, invitiamo tutti alla prudenza per evitare l’escalation nell’area”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni di Rainews 24 aggiungendo che al momento l’operazione attribuita ad Israele in Iran “sembra conclusa” e ribadendo la contrarietà ad un attacco israeliano a Rafah, nel sud di Gaza.

Crosetto: “Al lavoro per scongiurare un’altra escalation”

“Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medioriente. Con gli alleati e partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinché non si arrivi a un punto di non ritorno”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Fonte: Ansa