Tajani: “Fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale”

“Entrare e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull’ipotesi del presidente francese Macron di inviare truppe Nato a Kiev. Macron “ha folli sogni paranoici” sulla guerra, ha commentato del Cremlino. La guerra in Ucraina intanto è arrivata al 751esimo giorno, con attacchi e perdite sia in territorio ucraino, sia in quello russo.

Tajani: “Truppe Nato a Kiev? Si rischia la Terza guerra mondiale”

“Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina” e “mi auguro che non accada” che un Paese vada a combattere lì. “Entrare e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona, ribadendo che è escluso che le truppe italiane vadano in Ucraina.

Mosca: “Da Macron folli sogni paranoici su guerra”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha “folli sogni paranoici” sulla guerra in Ucraina di cui dovrebbe liberarsi. È quanto ha affermato il direttore dei servizi segreti esteri (SVR) russi, Sergei Naryshkin, commentando le parole di Macron, “che propone direttamente di inviare contingenti militari in Ucraina”. Lo riporta l’agenzia Tass.

Fonte: Ansa