Tajani alla guida di FI, Ferrante: “Guida saggia”

Il Comitato di presidenza di Forza Italia candida alla guida del partito Antonio Tajani. Lo rende noto lo stesso partito sul suo profilo Twitter, dove si legge la proposta in merito al vicepremier e ministro degli Esteri.

Il Comitato di Presidenza ha approvato all'unanimità il documento politico, realizzato con il contributo di tutti i dirigenti, che sarà illustrato al Consiglio Nazionale. Il Comitato di Presidenza ha proposto la candidatura di @Antonio_Tajani alla guida di #ForzaItalia. pic.twitter.com/GATBlnPc4u — Forza Italia (@forza_italia) July 7, 2023

Comitato di presidenza candida Tajani alla guida di FI

“Il Comitato di Presidenza ha approvato all’unanimità il documento politico, realizzato con il contributo di tutti i dirigenti, che sarà illustrato al Consiglio Nazionale. Il Comitato di Presidenza ha proposto la candidatura di Antonio Tajani alla guida di Forza Italia”. Lo rende noto il partito azzurro sul profilo Twitter.

Il documento politico – diffuso nella riunione dei gruppi azzurri mercoledì – si apre con “il ricordo, sempre vivo, dell’unico leader e padre fondatore, il presidente Silvio Berlusconi. Il suo operato, i suoi obiettivi, la sua passione, il suo impegno senza riserve nell’interesse del bene pubblico, sono l’anima di Forza Italia, anch’essa unica e insostituibile. Il patrimonio di valori – liberali, riformisti, cristiani, garantisti, in chiave europeista e atlantista – trasmesso da Silvio Berlusconi, è la base del grande progetto per il futuro del Paese, partendo dall’appartenenza al Partito Popolare Europeo di cui il movimento azzurro è il pilastro, fino ad arrivare al sogno e all’intuizione visionaria del presidente Berlusconi di una guida europea, sull’impronta dell’esecutivo di centrodestra in Italia. La stella polare di questa delicata fase è lo statuto, da seguire con rigorosa attenzione, al fine di garantire in ogni passaggio la collegialità e lo spirito di unità, nel solco delle volontà del fondatore”.

Ferrante: “A Tajani tessera numero 2 è una guida saggia”

“Ed oggi con orgoglio ed un pizzico di emozione ho consegnato la tessera n. 2 di Forza Italia al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. La comunità politica di Forza Italia vede in lui una guida salda, saggia, esperta, lungimirante. Un uomo, prima che un politico, che è stato per 30 anni leale soldato del Presidente Silvio Berlusconi e che mi auguro, dopo il Consiglio Nazionale, ci guiderà in un percorso tanto complesso quanto avvincente”. Lo scrive sui social Tullio Ferrante, Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia.

Fonte: Ansa