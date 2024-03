Ucraina: 3 bimbi morti nel bombardamento su Donetsk

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 751. Le autorità filorusse di Donetsk affermano che tre bambini sono morti in un bombardamento da parte di Kiev: un ordigno avrebbe colpito una casa provata innescando un incendio.

Prosegue il lancio di droni ucraini sulle regioni russe di confine: colpite Belgorod e Kaluga, a ovest di Mosca. Il Consiglio dei ministri portoghese ha approvato un piano di sostegno da 100 milioni di euro destinati all’acquisto di munizioni d’artiglieria di grosso calibro, in particolare proiettili da 155 mm.

Ucraina, Mosca: 3 bimbi morti per bombe Kiev su Donetsk

Tre bambini sono morti stanotte in un bombardamento delle forze di Kiev sulla città ucraina di Donetsk, annessa dalla Russia: lo affermano le autorità locali, citate dall’agenzia Tass. L’attacco ha colpito il quartiere Petrovsky di Donetsk, specifica il sindaco filorusso Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram. “Un ordigno – scrive il funzionario – ha colpito una casa privata in via Olkhovskaya provocando un incendio, dopo il barbaro bombardamento dei nazisti ucraini di stanotte. Tre bambini sono stati uccisi nell’attacco: un’adolescente nata nel 2007, una ragazza nata nel 2021 e un ragazzo nato nel 2014″.

Kiev: 27 droni russi abbattuti su 7 regioni

Le forze di difesa aeree ucraine hanno abbattuto stanotte un totale di 27 droni russi intercettati sulle regioni di Kiev Kirovohrad, Mykolaiv, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi e Vinnytsia. Lo rende noto l’esercito ucraino, citato dai media locali.

Mosca: 4 droni Kiev abbattuti su regione russa Kaluga

Unità di difesa aerea hanno abbattuto stanotte quattro droni ucraini sopra la regione russa di Kaluga, a ovest di Mosca: lo rende noto il governatore Vladislav Shapsha, citato dall’agenzia Tass. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture, aggiunge Shapsha.

7 razzi Kiev abbattuti su regione russa Belgorod

Le forze di difesa aerea hanno distrutto stamattina sette razzi lanciati dall’esercito ucraino sulla regione di confine russa di Belgorod, afferma il ministero della Difesa di Mosca. “Verso le 8:15 è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro strutture sul suolo russo utilizzando il lanciarazzi multiplo RM-70 Vampire”, spiega il dicastero in un comunicato citato dall’agenzia di stampa Tass.

Portogallo: ok invio 100 milioni in munizioni a Kiev

Il Portogallo si associa al programma di acquisto congiunto di munizioni da inviare all’Ucraina guidato dalla Repubblica Ceca. Il Consiglio dei ministri portoghese ha approvato un piano di sostegno da 100 milioni di euro destinati all’acquisto di munizioni d’artiglieria di grosso calibro, in particolare proiettili da 155 mm, il cui uso nei campi di battaglia, fa sapere in un comunicato il Ministero della Difesa portoghese, “ha raggiunto livelli estremamente elevati, il che rende vitale e urgente per l’Ucraina ottenere munizioni addizionali per rispondere agli attacchi prolungati e più intensi della Russia”.

In questo modo il governo portoghese “ottempera all’impegno assunto di sostenere la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. La risoluzione approvata dall’esecutivo si aggiunge ad altri aiuti che il ministero della Difesa ha inviato all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su larga scala, due anni fa, i quali includono blindati M113, carri da combattimento Leopard 2A6, droni, oltre a materiale sanitario, gruppi elettrogeni e attrezzature di vario tipo.

Fonte: Ansa